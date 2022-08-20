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В Бурятии температура опускалась до -3 градусов

В Бурятии температура опускалась до -3 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Максимальная температура днём составит +22

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 20 августа, по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом, по южной половине местами ливни, грозы.

Утром по северу при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по Баунтовскому району до -1,-3, днём +17,+22, при осадках +10,+15.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18,+20.
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