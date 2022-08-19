В новом корпусе улан-удэнской школы №32 ведут фасадные работы

Новый корпус возводят для того, чтобы разгрузить основное здание школы
В Улан-Удэ для старшеклассников школы №32 строят отдельно стоящий корпус на 250 мест.
Здесь уже установлены окна и смонтирована кровля, проведены наружные внутриплощадочные сети. Строители занимаются внутренними отделочными работами, ожидается поставка потолков и дверей. Ведутся работы по вентиляции и сантехнике, рассказали в администрации города.
В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории.
Новый корпус возводят для того, чтобы разгрузить основное здание школы. Её плановая мощность составляет 1100 человек, но сейчас здесь обучаются более двух тысяч учеников.
Здесь разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.
Также к школе №32 будет организована подъездная дорога протяжённостью 500 метров с устройством тротуара и парковки на 30 машино-мест.
Работы ведёт подрядная организация «Дом 2000». Сдача здания в эксплуатацию запланирована на конец этого года.
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