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Жителям Бурятии спрогнозировали мокрый снег на выходных

Жителям Бурятии спрогнозировали мокрый снег на выходных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Погода не радует – конец августа обещает быть холодным

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию неспешными шагами приходит осень, с деревьев падают первые жёлтые листья, а по районам республики начались первые заморозки. 

Погода в Улан-Удэ не радует и по сей день. С 19 по 26 августа температура воздуха в городе не поднимется выше 20 градусов тепла, ожидается пасмурная погода и дожди.

По районам республики в выходные ожидается мокрый снег. Так, по данным Бурятского гидрометцентра, уже завтра, 20 августа, местами кратковременные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом, по южной половине местами ливни, грозы. Утром по северу при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по Баунтовскому району до -1,-3, днём +17,+22, при осадках +10,+15.

В воскресенье, 21 августа, по республике местами небольшие дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом, местами по южной половине ливни.

Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по северу и юго-западу при прояснении до -3, днём +15,+20, местами +9,+14.

Новая неделя, 22 августа, также начнётся с дождей. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +5,+10, местами 0,+4, по Баунтовскому и Окинскому районам местами до -1,-3, днём +17,+22, местами +11,+16.

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