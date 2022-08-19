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На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова

На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Посетители форума увидят их в павильоне Забайкалья

С 5 по 8 сентября во Владивостоке пройдёт Восточный экономический форум. Главная тема этого года – «На пути к многополярному миру». Власти Забайкальского края рассказали о том, какие экспонаты будут удивлять гостей в павильоне региона.

- Конечно, мы покажем самое лучшее. Те произведения, которые можно считать неповторимым стилем Забайкалья. Это работы художников, скульпторов Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова. Истинные ценители искусства точно не смогут пройти мимо. Даши Намдаков представит скульптуры из бронзы «Кентавр Он» и «Кентавр Она» и скульптуру «Тужи». Жигжит Баясхаланов для павильона выбрал сувениры и скульптуры из ламинированной стали, бронзы, акрила и эмали: «Хранитель и маленький воин», «У воды», «Конь ветра», - рассказал замминистра экономического развития региона Денис Рысев.

Напомним, что на ВЭФ-2021 павильон Забайкальского края занял второе место. В связи с этим, а также с целью экономии бюджетных средств в 2022 году было принято решение не строить новый, а реконструировать старый с учётом новой концепции форума. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.

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форум ВЭФ Забайкальский край ДФО

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