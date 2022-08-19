Борт приземлился рано утром
Сегодня аэропорт «Байкал» стал запасным для иркутского самолёта. Об этом сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
- В 4:18 в Улан-Удэ приземлился борт, следовавший по маршруту Новосибирск – Иркутск, - написал Гармаев.
Ранее он отмечал, что летом подобные ситуации не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля в столице Бурятии «ночевали» самолёты из Иркутска, пережидая непогоду.
Самолёт Иркутск – Новосибирск остановился в Улан-Удэ
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