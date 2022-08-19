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Самолёт Иркутск – Новосибирск остановился в Улан-Удэ

Самолёт Иркутск – Новосибирск остановился в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Борт приземлился рано утром

Сегодня аэропорт «Байкал» стал запасным для иркутского самолёта. Об этом сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

- В 4:18 в Улан-Удэ приземлился борт, следовавший по маршруту Новосибирск – Иркутск, - написал Гармаев.

Ранее он отмечал, что летом подобные ситуации не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля в столице Бурятии «ночевали» самолёты из Иркутска, пережидая непогоду
самолеты Аэропорт "Байкал"

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