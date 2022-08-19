Часть Улан-Удэ осталась и без холодной, и без горячей воды

Часть Октябрьского района Улан-Удэ осталась и без холодной, и горячей воды. Хотя ожидали жители отключение только холодного водоснабжения. С этой неприятностью горожане столкнулись уже после отключения.
Так, в паблике «Весь Улан-Удэ» десятки комментариев на этот счёт: «В сотых отключили в 19:20, причём вместе с горячей», «И нигде не было информации, что и горячую отключат», «Горячую воду отключили в 105 квартале. Такого сообщения не было!», «А горячую воду, видимо, за компанию отключили в 128 квартале?!».
В пресс-службе ПАО «ТГК-14» объяснили, почему так случилось. Всё дело в способе подачи горячей воды в многоквартирный дом.
- Закрытый водоразбор – это когда горячая вода в доме приготавливается путём нагрева холодной воды бойлерами в жилом доме. То есть, если нет холодной воды, то и горячей не будет, потому что греть нечего, - пояснили специалисты.
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» заверили, что с каждой управляющей компанией и ТСЖ отработали этот вопрос в телефонном режиме и предупредили их о грядущем отключение в том числе горячей воды.
Как сообщал «Байкал-Daily», отключение воды продлится сутки. Вода исчезла в 20:00 18 августа должна появиться в 24:00 19 августа. Неудобства связаны с проведением работ на магистральном водоводе. Специалисты МУП «Водоканал» меняют на магистральном водоводе старую запорную арматуру, диаметром 800 мм. Оборудование не меняли с момента строительства водовода – с 1986 года.
- Новая запорная арматура, в случае каких-либо внештатных ситуаций на водоводе позволит оперативно выполнить переключение линии на сетях водоснабжения. Все мероприятия запланированы и будут выполнены по программе проведения капитальных ремонтов. Устанавливается современное и качественное оборудование, технические характеристики которого повышают в разы эксплуатационную надёжность сетей. Срок службы новых запорных арматур не менее 30 лет, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
По улицам, попавшим под отключение, будут курсировать 13 автоцистерн. Список адресов, где выдают холодную воду, можно посмотреть по ссылке.