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В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка состоится уже сегодня

Сегодня, 19 августа, в вечернее время в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка автомобилистов. Экипажи ДПС, в том числе и дополнительные, в течение нескольких часов будут проводить проверку на самых аварийных участках города.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

С начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 100 ДТП, в которых погибли 26 человек и ранены 159.

Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше 4500 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.

Автоинспекторы просят жителей города не оставаться равнодушными, и сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 102, 292902 и 292999.

ГИБДД водители

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