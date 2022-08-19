В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

Проверка состоится уже сегодня



Сегодня, 19 августа, в вечернее время в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка автомобилистов. Экипажи ДПС, в том числе и дополнительные, в течение нескольких часов будут проводить проверку на самых аварийных участках города.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



С начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 100 ДТП, в которых погибли 26 человек и ранены 159.



Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше 4500 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.



Автоинспекторы просят жителей города не оставаться равнодушными, и сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 102, 292902 и 292999.



