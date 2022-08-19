19 августа

18 августа

Популярное

В Бурятии завершается подготовка к отопительному сезону

В Бурятии завершается подготовка к отопительному сезону
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
С 15 августа на котельных начался завоз топлива

В Бурятии подготовка к зимнему периоду подходит к завершению. Процент готовности объектов ЖКХ составляется порядка 90%.

В этом году работы затронули все районы республики. Ремонт проходит и в Улан-Удэ. Здесь ремонтная компания идёт на юго-западной котельной, которая отапливает 100-е кварталы.

- На сегодня по графику на юго-западной котельной выполнен капитальный ремонт 7-го котла и 4-го сетевого насоса. Продолжаются работы по ремонту электрооборудования подстанции. Также выполнена перекладка тепловых сетей 8 км 200 метров. Ещё запланирована перекладка 9 километров 700 метров. Те работы, которые были запланированы по котельной юго-западной, они выполняются. По капитальному ремонту мы идём по графику, отставаний нет, - прокомментировал главный энергетик МУП ЖКХ «Тепловик» Иван Дружинин.

В районах Бурятии также полным ходом идут работы по подготовке к отопительному сезону. К примеру, в Иволгинском районе на ремонт котельных выделено порядка 8 миллионов рублей. Так в селе Сотниково работы проходят на центральной котельной.

- Сейчас работники заняты заменой линии шлакозолоудаления. Произведён демонтаж, сегодня будем приступать к монтажу линии. Также у нас будет меняться теплообменники, что повысит качество подаваемой тепловой энергии. Работы по подготовке к отопительному сезону в Иволгинском районе идут по плану. Отставаний от графика нет, - отметил заместитель главы по инфраструктуре Иволгинского района Владимир Дашиев.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии Евгения Полякова, с 15 августа на котельных начался завоз топлива.

- Есть вопросы как всегда по Северным районам республики, но мы совместно с муниципальными образованиями, с ресурснабжающими организациями стараемся их решить. Уже четвёртый год из республиканского бюджета выделяется по 150 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Эта сумма делится между районами в зависимости от количества котельных, протяжённости сетей и от заявленных потребностей. На сегодня муниципальные образования освоили 80% этих средств, - заключил заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, все ремонтные работы должны быть завершены к началу отопительного сезона, который стартует с наступлением среднесуточной температуры ниже 8 градусов.
Бурятия отопительный сезон ремонт ЖКХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»
По Бурятии и Туве прошла экспедиция «По путям древних коммуникаций»
Общество, 19.08.2022
Учёные определили влияние вулканической деятельности на миграции древних людей
Под Читой начнут строить экопарк
Под Читой начнут строить экопарк
Общество, 19.08.2022
Проект направлен на туризм, образование, здоровье и спорт
На Байкале завершился международный форум молодёжи
На Байкале завершился международный форум молодёжи
Общество, 19.08.2022
Его участники защитили более 300 проектов
Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Футболисты Бурятии стали призёрами международного турнира
Общество, 19.08.2022
Юные спортсмены Улан-Удэ приняли участие в «Битве городов»
На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова
На ВЭФ-2022 покажут скульптуры Жигжита Баясхаланова и Даши Намдакова
Общество, 19.08.2022
Посетители форума увидят их в павильоне Забайкалья
В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
В Бурятии завершилась летняя спартакиада пенсионеров
Общество, 19.08.2022
В общем зачёте победила сборная Улан-Удэ
На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова
На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова
Общество, 19.08.2022
Сегодня, 19 августа, исполнилось 85 лет со дня рождения драматурга
В Бурятии открылся форум «Армия-2022»
В Бурятии открылся форум «Армия-2022»
Общество, 19.08.2022
Площадкой форума стал военный городок Сосновый Бор
Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам
Лидер группы «Руки вверх!» соскучился по улан-удэнцам
Общество, 19.08.2022
Сергей Жуков вновь даст концерт в столице Бурятии
Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск
Жители Бурятии смогут чаще летать в Красноярск
Общество, 19.08.2022
Частота полётов скоро будет увеличена
Один колледж из Бурятии стал участником федерального «Профессионалитета»
Один колледж из Бурятии стал участником федерального «Профессионалитета»
Общество, 19.08.2022
Это Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
В Бурятском драмтеатре обновили паркет
В Бурятском драмтеатре обновили паркет
Общество, 19.08.2022
Об этом рассказала директор театра
В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки
В Улан-Удэ потерявшую сознание девочку высадили из маршрутки
Общество, 19.08.2022
Мимо проходили равнодушные люди, а помощь оказала лишь ехавшая на дежурство сотрудница МВД
В Улан-Удэ установят самый большой в России памятник рублю
В Улан-Удэ установят самый большой в России памятник рублю
Общество, 19.08.2022
Возведение памятника преследует благотворительную цель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^