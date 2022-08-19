В Бурятии завершается подготовка к отопительному сезону

С 15 августа на котельных начался завоз топлива
В Бурятии подготовка к зимнему периоду подходит к завершению. Процент готовности объектов ЖКХ составляется порядка 90%.
В этом году работы затронули все районы республики. Ремонт проходит и в Улан-Удэ. Здесь ремонтная компания идёт на юго-западной котельной, которая отапливает 100-е кварталы.
- На сегодня по графику на юго-западной котельной выполнен капитальный ремонт 7-го котла и 4-го сетевого насоса. Продолжаются работы по ремонту электрооборудования подстанции. Также выполнена перекладка тепловых сетей 8 км 200 метров. Ещё запланирована перекладка 9 километров 700 метров. Те работы, которые были запланированы по котельной юго-западной, они выполняются. По капитальному ремонту мы идём по графику, отставаний нет, - прокомментировал главный энергетик МУП ЖКХ «Тепловик» Иван Дружинин.
В районах Бурятии также полным ходом идут работы по подготовке к отопительному сезону. К примеру, в Иволгинском районе на ремонт котельных выделено порядка 8 миллионов рублей. Так в селе Сотниково работы проходят на центральной котельной.
- Сейчас работники заняты заменой линии шлакозолоудаления. Произведён демонтаж, сегодня будем приступать к монтажу линии. Также у нас будет меняться теплообменники, что повысит качество подаваемой тепловой энергии. Работы по подготовке к отопительному сезону в Иволгинском районе идут по плану. Отставаний от графика нет, - отметил заместитель главы по инфраструктуре Иволгинского района Владимир Дашиев.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии Евгения Полякова, с 15 августа на котельных начался завоз топлива.
- Есть вопросы как всегда по Северным районам республики, но мы совместно с муниципальными образованиями, с ресурснабжающими организациями стараемся их решить. Уже четвёртый год из республиканского бюджета выделяется по 150 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Эта сумма делится между районами в зависимости от количества котельных, протяжённости сетей и от заявленных потребностей. На сегодня муниципальные образования освоили 80% этих средств, - заключил заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, все ремонтные работы должны быть завершены к началу отопительного сезона, который стартует с наступлением среднесуточной температуры ниже 8 градусов.
В Бурятии завершается подготовка к отопительному сезону
Общество, Фото:
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