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За сутки в Бурятии выявили почти 300 больных COVID-19

За сутки в Бурятии выявили почти 300 больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться

Коронавирусная статистика в Бурятии остаётся неутешительной. Ежесуточный прирост больных продолжает расти. Так, за прошедшие сутки выявили уже 293 заражённых. При этом днём ранее сообщалось о 276 больных. При этом совсем недавно суточный прирост был в районе 50-60 заразившихся. В конце весны-начале лета фиксировались и вовсе единичные случаи заражений.

В больницах сегодня получают лечение 233 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 40 человек.

В отделениях реанимации лежат 17 пациентов (в том числе 12 пенсионеров), из них семеро – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1294 человека.

Сейчас лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 271 койка, занятость коечного фонда составляет 86%.

Общее число случаев заражений с начала пандемии достигло140 403. Из них 45% (62 976) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 135 832 пациента, в том числе за прошедшие сутки –119.

С начала пандемии умерли 3044 больных коронавирусом. За прошедшие сутки скончался один пожилой больной.

На этой неделе власти Бурятии (первыми в стране) в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 вернули обязательный масочный режим. Введено ношение масок в помещениях, в том числе торговых центрах, на транспорте, в такси, на массовых мероприятиях и пр. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении назвал это минимальной мерой. Он призвал всех соблюдать это требование с тем, чтобы остановить рост заболеваемости и не допустить введения того же дистанционного режима обучения в школах и других строгих мер профилактики.



коронавирус профилактика

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