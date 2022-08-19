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На озере Забайкалья загнездилась краснокнижная птица

На озере Забайкалья загнездилась краснокнижная птица
Общество,  Фото:скриншот
В Ивано-Арахлейском парке заметили редкого кулика

Редкий вид кулика под названием «азиатский бекасовидный веретеник» впервые был замечен на озере Иргень в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья этим летом. Наблюдатели заметили восемь особей, часть из них точно успела обзавестись потомством. Кулик-веретеник занесён в Красную книгу РФ и в Красную книгу Забайкальского края.

- Крупное гнездовое поседение нескольких видов чаек, крачек и куликов было выявлено в ходе учётов птиц орнитологом Олегом Горошко совместно с инспекторами парка. Среди них специалист заметил и восемь азиатских бекасовидных веретенников. Дальнейшие наблюдения показали, что как минимум некоторые из них имеют птенцов, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья.

По словам орнитолога, это необычный кулик – эндемик степной зоны Азии, реликт третичного периода. В Забайкальском крае традиционные места его обитания – Торейские озёра и пойма реки Аргунь в южных степных районах. В отличие от других видов куликов, которые откладывают, как правило, четыре яйца, азиатский бекасовидный веретеник откладывает лишь два яйца. Необычен и голос птицы – они как бы похрюкивают. Размером этот кулик с голубя, имеет довольно яркую рыжую окраску оперения.
Забайкальский край птицы Красная книга особо охраняемые природные территории орнитология

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