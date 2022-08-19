В республике стартовал конкурс авторов и издателей
В рамках XXVII Книжного салона проводится конкурс «Книга года Республики Бурятия». На мероприятие представляется книжная продукция, выпущенная в регионе с сентября прошлого года и поступившая в центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов национальной библиотеки РБ.
Книги на конкурс могут быть представлены авторами, издательствами, издающими организациями и полиграфическими предприятиями всех форм собственности, находящиеся на территории Бурятии.
Участники представляют на конкурс следующие документы: заявка, печатное издание (1 экземпляр), рецензии (не менее двух), отзывы в СМИ (при наличии).
Комиссия рассматривает поступившие на конкурс издания по номинациям:
- «Лучшая книга года» — 25 тыс. руб.;
- «Лучшая книга года на бурятском языке» — 25 тыс. руб.;
- «Лучшее полиграфическое исполнение издания» — 15 тыс. руб.;
- «Лучшая книга для детей и юношества» — 10 тыс. руб.;
- «Лучшее учебно-методическое издание» — 10 тыс. руб.
Документы принимаются до 15 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 30, министерство культуры РБ, отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов, каб. 307.
- Присланные на конкурс издания оплате и возврату не подлежат. Печатное издание передаётся ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия», - сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии выберут книгу года
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