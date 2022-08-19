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На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова

На Байкале открыли стелу на месте гибели Александра Вампилова
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Сегодня, 19 августа, исполнилось 85 лет со дня рождения драматурга

Информационную стелу у камня-символа на месте гибели Александра Вампилова открыли на Байкале. Церемония прошла 17 августа, в день 50-летия со дня гибели драматурга.

Стела располагается внутри ограды мемориала. Она содержит информацию о самом камне-символе. Стела открыта в рамках международного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске» — 2022».

На открытии выступили гости фестиваля, участники первой постановки «Старшего сына». Это народные артисты Алексей Исаченко, Валерий Алексеев и заслуженный художник Республики Крым Юрий Суракевич. Они специально приехали в эти праздничные дни из Москвы, Красноярска и Омска и провели несколько творческих встреч с иркутянами. Премьера первой постановки «Старшего сына» состоялась в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова 18 ноября 1969 года. В репетициях принимал участие сам Александр Вампилов, он также был на премьере. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, сегодня в посёлке Кутулик Аларского района, на родине Александра Вампилова, проходят торжества в честь юбилея земляка. Кроме этого, спектакли, читки, беседы с экспертами и зрителями, литературные гостиные, посвящённые 85-летию сибирского драматурга, проводят в 23 регионах России. В их числе Московская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Костромская, Магаданская, Кемеровская, Пензенская, Псковская, Сахалинская, Тюменская области. В Бурятии и Карелии спектакли будут показаны на национальных языках.
Байкал Иркутская область драматургия литература Александр Вампилов стела памятник

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