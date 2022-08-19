Школам Бурятии обещают «цифровую революцию»

Все школы Бурятии подключат к новой единой цифровой системе



В начале нового учебного года во всех школах Бурятии стартует постепенное внедрение единой государственной информационной системы «Моя школа», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Образовательная платформа «Моя школа» содержит в себе огромную библиотеку учебных материалов, обеспечивает ведение электронных журналов и дневников, создаёт профиль успеваемости, знаний и увлечений каждого ребёнка для его индивидуального развития, обеспечивает видео-конференц-связь. Кроме того, здесь реализована функция социальной сети для общения учеников, преподавателей и родителей



Сейчас многие школы или отдельные классы уже используют аналогичные частные платформы, и этот опыт признается успешным. Однако таких платформ существует огромное количество, и никакой общей системы не существует. Что, например, создаёт проблемы для детей и их родителей при переходе из одной школы в другую. Эта проблема будет полностью решена.



- Федеральная государственная система «Моя школа» будет покрывать всю территорию России. На едином портале хранится вся база данных, ребёнку и его родителям не придётся перестраиваться для работы в какой-то новой системе, - сообщил врио министра образования Бурятии Валерий Поздняков.



Вторым преимуществом «Моей школы» называют её информационную защищённость. Эта платформа привязана к порталу «Госуслуги», что должно гарантировать защиту персональных данных детей, а также оградить учеников от непроверенного контента.



- Там не будет встроенной рекламы, которая зачастую встречается у частных платформ, все учебные материалы будут верифицированы. Что немаловажно сейчас – надёжность работы системы. Она будет защищена от поломок, сбоев и хакерских атак. Защищённость портала будет обеспечиваться на государственном уровне, — объясняет Валерий Поздняков.



Для того, чтобы начать работу и учебу в новой системе будет достаточно иметь активную учётную запись на портале Госуслуг. Дети старше 14 лет могут получить её самостоятельно, а ребятам помладше учётную запись заводят родители. К слову, благодаря программе «Пушкинская карта» большинство детей Бурятии учётные записи на портале Госуслуг уже имеют. Как отмечает Валерий Поздняков, внедрять систему «Моя школа» будут постепенно.



- Готовить школы Бурятии к новой системе мы начали еще в июне. С 1 сентября в первых 14 «пилотных» школах она будет внедрена. Все остальные осенью, в принципе, начнут подключаться, а с 1 января, как и вся страна, школы республики Бурятия уже полностью войдут в единую государственную информационную систему, — говорит Валерий Поздняков.



«Моя школа» будет полностью интегрирована во все существующие сервисы портала Госуслуг. Главная её задача – предоставить всем школьникам и всем родителям равный доступ к качественному и проверенному цифровому контенту и электронным ресурсам для обучения.



- Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию, решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое, - рассказывал о внедрении системы министр просвещения России Сергей Кравцов.





