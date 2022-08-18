В Улан-Удэ очищают забитые мусором ливнёвки

Общество, Фото: комбинат по благоустройству

На очистку одного участка протяжённостью 100 метров уходит от четырёх часов до трёх дней



Сотрудники комбината очищают ливневую канализацию от мусора и песка. С начала августа специалисты ремонтно-строительных работ комбината очистили более 300 метров ливневых канализаций. Самый большой участок протяжённостью 125 метров был очищен по улице Хоца Намсараева вблизи дома №2.



- Для эффективного отведения воды в период дождей необходимо постоянно очищать ливневые канализации. После дождей они обычно забиваются песком и мусором. Мы оперативно приступаем к их очистке, чтобы обеспечить работоспособность ливневок и предотвратить возможное подтопление городских дорог в период дождей, - рассказал и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



На очистку одного участка протяжённостью 100 метров уходит от четырёх часов до трёх дней. Всё зависит от сложности участка, количества выпавших осадков, мусора и песка, а также от местоположения ливневой канализации.



Обслуживанием ливневой канализации комбинат по благоустройству занимается с мая по октябрь.

