Ветрено и прохладно: В Бурятии сегодня +17

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике ожидаются дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём +17,+22, при дожде +10,+15.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +18,+20.

