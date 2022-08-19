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Ветрено и прохладно: В Бурятии сегодня +17

Ветрено и прохладно: В Бурятии сегодня +17
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике ожидаются дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём +17,+22, при дожде +10,+15.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +18,+20.
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