В Улан-Удэ на Элеваторе появится выделенная полоса для автобусов

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Пока разметку нанесли до улицы Гагарина



Житель Улан-Удэ поделился в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия» фотографией дороги, ведущей к Элеватору. На дороге появилась новая разметка, теперь там три полосы.



Третья полоса появилась на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина, подтвердили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. Сейчас эта полоса предназначена для всех, однако в планах выделить её только для движения общественного транспорта.



В рамках первого этапа разметку для третьей полосы нанесли только до улицы Гагарина – параметры дороги позволяют это сделать. В следующем году будет реализован второй этап – дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать, тогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счёт этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью полосу до остановки «Элеватор».



Всё это должно заметно разгрузить движение на Элеваторе.



Отметим, Улан-Удэ ждёт поставку более 100 автобусов большого и среднего класса. Первые 11 автобусов будут поставлены в Улан-Удэ до конца августа.



