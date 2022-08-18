Водители четырёх стран закончили гонку с преследованием в рамках «Военного ралли»
Военные водители России, Беларуси, Монголии и Узбекистана завершили второй соревновательный день экипажей большегрузной техники с колёсной базой 4х4 и 6х6 этапа «Гонка с преследованием». Соревнования прошли в Туве в рамках международного этапа конкурса «Военное ралли – 2022». Перед проведением второго этапа военнослужащие совершили марш в составе колонны военной техники из Монголии в Туву протяжённостью более 450 километров. Марш прошёл накануне соревновательного дня.
Второй соревновательный день военного «Дакара» провели вблизи населённого пункта Сукпак. В этом году организаторы усложнили трассу, включив в неё большое количество естественных препятствий: песчаные участки с затяжными подъёмами и спусками, крутыми поворотами и заболоченной местностью. Кроме этого, военным водителям предстояло преодолеть русло реки. Карты с маршрутом, радиостанции и приборы навигации военным экипажам были переданы перед началом этапа.
Экипажи большегрузных болидов с колёсными формулами 4х4 и 6х6 преодолели маршрут, протяжённостью более 140 километров.
Напомним, что международный этап конкурса «Военное ралли – 2022» стартовал 14 августа в населённом пункте Улаангом Монголии. В нём принимают участие команды Беларуси, России, Монголии и Узбекистана, а также вне конкурса —представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал», сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве прошла международная гонка военных большегрузов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наряду с ней в экспертное сообщество включили 180 педагогов со всей страны
У четы Кузьминых два сына и шесть внуков
Программа фестиваля пройдёт в театрах Улан-Удэ и ДК Гусиноозёрска
Водители четырёх стран закончили гонку с преследованием в рамках «Военного ралли»
Стоимость контрактов повысилась почти на 20%
Атлетов республик поощрили за победы на международных соревнованиях
Вход на соревнования свободный
Работы в самом разгаре
О самоотверженном поступке военнослужащего рассказало Минобороны
Пока разметку нанесли до улицы Гагарина
Деревья массово вырубили на улице Терешковой
Еши Намжил лама опубликовал выдержку из тысячелетнего трактата тибетской медицины
Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях
О нововведениях сообщили в минздраве республики
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо