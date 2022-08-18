В Туве прошла международная гонка военных большегрузов

Водители четырёх стран закончили гонку с преследованием в рамках «Военного ралли»



Военные водители России, Беларуси, Монголии и Узбекистана завершили второй соревновательный день экипажей большегрузной техники с колёсной базой 4х4 и 6х6 этапа «Гонка с преследованием». Соревнования прошли в Туве в рамках международного этапа конкурса «Военное ралли – 2022». Перед проведением второго этапа военнослужащие совершили марш в составе колонны военной техники из Монголии в Туву протяжённостью более 450 километров. Марш прошёл накануне соревновательного дня.



Второй соревновательный день военного «Дакара» провели вблизи населённого пункта Сукпак. В этом году организаторы усложнили трассу, включив в неё большое количество естественных препятствий: песчаные участки с затяжными подъёмами и спусками, крутыми поворотами и заболоченной местностью. Кроме этого, военным водителям предстояло преодолеть русло реки. Карты с маршрутом, радиостанции и приборы навигации военным экипажам были переданы перед началом этапа.



Экипажи большегрузных болидов с колёсными формулами 4х4 и 6х6 преодолели маршрут, протяжённостью более 140 километров.



Напомним, что международный этап конкурса «Военное ралли – 2022» стартовал 14 августа в населённом пункте Улаангом Монголии. В нём принимают участие команды Беларуси, России, Монголии и Узбекистана, а также вне конкурса —представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал», сообщает официальный портал Республики Тыва.

