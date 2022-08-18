Вход на соревнования свободный
В Бурятии стартовал первый международный турнир по дартс «Baikal open». Обмен опытом и мастерством между спортсменам проходит в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ до 20 августа.
К участию в соревнованиям присоединилась команда из Монголии. Всего же в турнире участвуют около 150 спортсменов из 29 регионов России. Что примечательно в состязаниях участвуют спортсмены разных возрастов.
Присоединится к соревнованиям может каждый желающий. Вход на турнир свободный.
Напомним, что 17 августа в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по дартс «Кубок Байкала».
- Сборной Бурятии на прошедших всероссийских соревнованиях удалось завоевать медали в командных соревнованиях среди мужчин и женщин, в дисциплинах: «микст», «набор очков» и также в парном разряде среди мужчин, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ стартовал международный турнир по дартс
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