В Улан-Удэ стартовал международный турнир по дартс

Вход на соревнования свободный



В Бурятии стартовал первый международный турнир по дартс «Baikal open». Обмен опытом и мастерством между спортсменам проходит в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ до 20 августа.



К участию в соревнованиям присоединилась команда из Монголии. Всего же в турнире участвуют около 150 спортсменов из 29 регионов России. Что примечательно в состязаниях участвуют спортсмены разных возрастов.



Присоединится к соревнованиям может каждый желающий. Вход на турнир свободный.



Напомним, что 17 августа в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по дартс «Кубок Байкала».



- Сборной Бурятии на прошедших всероссийских соревнованиях удалось завоевать медали в командных соревнованиях среди мужчин и женщин, в дисциплинах: «микст», «набор очков» и также в парном разряде среди мужчин, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 16+

