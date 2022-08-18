В Улан-Удэ вырубили деревья из-за новых больших автобусов

В Улан-Удэ вырубили деревья вблизи остановки «Лицей» по улице Терешковой. Здесь вдоль дороги их спилили под корень, уложив кроны друг на друга. Фотографии опубликовала лидер бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (певица Сабрина Амо), которую крайне возмутило произошедшее.
- Город заметно полысел за последние годы, сейчас только старожилы помнят его утопающим в зелени. Столица республики покрывается толстым слоем грязи, пыли и вони. Нам всё время обещаю какие-то мифические способы улучшения воздуха, видимо, в этих целях и вырубают деревья, чтобы легче дышалось! Сейчас не весна - не омолаживающая обрубка, в аллергию на эти деревья (это не тополя), тоже верится с трудом, что же это такое? Может быть кому-то срочно захотелось заработать? – возмутилась Наталья Семёнова.
Увиденное она назвала «уродством» и поинтересовалась, почему такого нет в других городах. В пример она привела Биробиджан и Уссурийск, где «всё зелёное и аккуратно постриженное». «Что не так с Улан-Удэ?» - задаётся вопросом Семёнова.
Пояснения по вырубке дал председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев. В комментариях пояснил, что на месте вырубленных деревьев будет новая полоса для крупногабаритных автобусов.
- В связи с прибытием в сентябре автобусов большого класса («Волгабас», габарит 12 метров) проводится расширение 38 остановок, на «Лицее» вообще делается третья полоса. Жаль терять зелень, но иначе этот узел станет регулярно перегружен с увеличением затора до «Республиканской». Зелень, конечно, надо восстановить за счёт новых высадок, - написал Вадим Имидеев.
Такой ответ не устроил представительницу «Яблока», она раскритиковала ответ чиновника. «Рациональность данного решения: пришли современные инвалидные кресла, придётся ноги отрезать, жаль с ногами расставаться, но плюсов, очевидно больше, чем минусов», - саркастически прокомментировала Наталья Семёнова.
Вадим Имидеев пояснил, что несмотря ни на что, город очень нуждается в новых автобусах: «Утром слишком плотно (это если мягко), вечером не дождёшься. Если бы у меня был выбор, ездил бы на маршрутке только в обед».
Как сообщал «Байкал-Daily», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» заключила с перевозчиками столицы Бурятии договоры на поставку в лизинг 124 автобусов общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В их числе 59 автобусов большого класса Volgabus 5270, поставляемые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что МУП «Городские маршруты» получит из бюджета Бурятии в связи с поступлением нового транспорта дополнительно более 50 млн рублей. Они пойдут на подъём зарплаты водителей, а также других работников предприятия.