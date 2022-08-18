В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой» свадьбой

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

У четы Кузьминых два сына и шесть внуков



В Селенгинском районе Бурятии 10 августа чествовали супругов Калина Протасовича и Клавдию Жамсуевну Кузьминых, отметивших 50-летие семейной жизни. В честь праздника юбиляры поставил подписи в почётной книге юбиляров супружеской жизни Селенгинского района.



В семье Кузьминых два сына и шесть внуков. Также в настоящее время Калин Протасович и Клавдия Жамсуевна являются прадедушкой и прабабушкой.



- Вот уже 50 лет они живут в любви и согласии, заботе друг о друге, подавая пример семейного благополучия и преданности. Это огромный срок, который провели вместе: принимали решения, делили горе, умножали радость, добавляли счастья в жизни друг друга, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

