У четы Кузьминых два сына и шесть внуков
В Селенгинском районе Бурятии 10 августа чествовали супругов Калина Протасовича и Клавдию Жамсуевну Кузьминых, отметивших 50-летие семейной жизни. В честь праздника юбиляры поставил подписи в почётной книге юбиляров супружеской жизни Селенгинского района.
В семье Кузьминых два сына и шесть внуков. Также в настоящее время Калин Протасович и Клавдия Жамсуевна являются прадедушкой и прабабушкой.
- Вот уже 50 лет они живут в любви и согласии, заботе друг о друге, подавая пример семейного благополучия и преданности. Это огромный срок, который провели вместе: принимали решения, делили горе, умножали радость, добавляли счастья в жизни друг друга, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой» свадьбой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наряду с ней в экспертное сообщество включили 180 педагогов со всей страны
У четы Кузьминых два сына и шесть внуков
Программа фестиваля пройдёт в театрах Улан-Удэ и ДК Гусиноозёрска
Водители четырёх стран закончили гонку с преследованием в рамках «Военного ралли»
Стоимость контрактов повысилась почти на 20%
Атлетов республик поощрили за победы на международных соревнованиях
Вход на соревнования свободный
Работы в самом разгаре
О самоотверженном поступке военнослужащего рассказало Минобороны
Пока разметку нанесли до улицы Гагарина
Деревья массово вырубили на улице Терешковой
Еши Намжил лама опубликовал выдержку из тысячелетнего трактата тибетской медицины
Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях
О нововведениях сообщили в минздраве республики
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо