В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по кроссфиту

Соревнования состоятся почти одновременно в 5 городах



Межрегиональный турнир по кроссфиту пройдёт 3 сентября в 17:00 на главной площади столицы Бурятии. Болельщики увидят элементы тяжёлой атлетики, гимнастики, лёгкой атлетики и многого другого.



Улан-Удэ станет одним из 5 городов, который принимает турнир. Кроме столицы Бурятии, соревнования проведут в Красногорске, Кургане, Ульяновске и Архангельске. Между городами будет организован телемост.



Стать участником могут спортивные организации и просто любители, имеющие соответствующую физическую подготовку. Регистрация на сайте вкроссфите.рф, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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