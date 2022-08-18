Соревнования состоятся почти одновременно в 5 городах
Межрегиональный турнир по кроссфиту пройдёт 3 сентября в 17:00 на главной площади столицы Бурятии. Болельщики увидят элементы тяжёлой атлетики, гимнастики, лёгкой атлетики и многого другого.
Улан-Удэ станет одним из 5 городов, который принимает турнир. Кроме столицы Бурятии, соревнования проведут в Красногорске, Кургане, Ульяновске и Архангельске. Между городами будет организован телемост.
Стать участником могут спортивные организации и просто любители, имеющие соответствующую физическую подготовку. Регистрация на сайте вкроссфите.рф, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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В Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по кроссфиту
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