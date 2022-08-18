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В Бурятии лама рассказал, какую пить воду для снижения или набора веса

В Бурятии лама рассказал, какую пить воду для снижения или набора веса
Общество,  Фото:pixabay.com
Еши Намжил лама опубликовал выдержку из тысячелетнего трактата тибетской медицины

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о свойствах и пользе питья, согласно трактатам тибетской медицины. Так, к примеру, охлаждённый кипяток через день хранения, особенно «ночевавший», становится словно ядом для человека, несмотря на множество преимуществ в свежем виде, поведал лама.

- Вода бывает дождевой, снежной, речной, колодезной, родниковой, минеральной и древесной. Предыдущие лучше последующих. Кипяток согревает, улучшает пищеварение, подавляет икоту, удаляет Слизь, лечит одышку, вздутие живота. Если пить до еды, то это приведёт к похудению, во время еды – тело будет в норме, а после еды – к набору веса, - пояснил настоятель Курумканского дацана.

Еши Намжил лама отметил, что так или иначе нужно учитывать, что трактат написан тысячу и более лет назад. За это время изменился климат, экология, уменьшилось количество флоры и фауны, весьма насыщенной химией, поэтому свойства некоторых продуктов изменились.

- Например, свойства некоторых видов мяса уже не обладают той насыщенностью. Особенно мясо, молоко домашних животных, питающихся различными добавками, основанными на химии. А дождевая вода в отдельных регионах при употреблении может даже представлять угрозу для здоровья, - подчеркнул лама.

Это лишь малая часть информации о питании, взятой из тибетской медицины. Её главный постулат связан с тем, что умеренное, сбалансированное, правильное питание является профилактикой заболеваний. Поэтому любой врач тибетской медицины, назначая те или иные лекарства, процедуры, обязательно советует соблюдать соответствующую диету. При несоблюдении диеты любое лечение, лекарство будет иметь кратковременную пользу, эффект, отметил настоятель дацана.

- По моему глубокому убеждению, нам не нужно питаться разнообразной пищей. Для качественного усвоения, в течение четырёх-пяти часов лучше есть как можно меньше разных ингредиентов, особенно не рекомендую смешивать различные виды мяса. Тибетская медицина и буддийская Тантра гласят, что человек может жить до 100-120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием мы сокращаем собственную жизнь на несколько десятков лет, - пояснил Олег Намжилов.

- Мы есть то, что мы едим, - заключил буддийский священнослужитель. 
буддизм питание

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