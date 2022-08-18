18 августа

17 августа

Популярное

Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились

Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 вернули обязательный масочный режим. Введено ношение масок в помещениях, в том числе торговых центрах, на транспорте, в такси, на массовых мероприятиях и пр. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении назвал это минимальной мерой. Он призвал всех соблюдать это требование с тем, чтобы остановить рост заболеваемости и не допустить введения того же дистанционного режима обучения в школах и других строгих мер профилактики.

Жители Бурятии обсуждают решение оперштаба, разделившись на два лагеря. Так, в популярном паблике «Аноним 03» многие озвучивают мнение, что следовало бы обратить больше внимание на вакцинацию/ревакцинацию.

«Сколько самоизоляций было, а масочных режимов, а запретов вообще на передвижение? Много, мне кажется. И коль спустя столько времени и столько принятых мер, заболеваемость умудряется расти, может пора бы уже понять?» - высказался улан-удэнец.

Он добавил, что коронавирус уже никуда не денется в ближайшее время, им уже переболели 140 тысяч человек. Также автор обращения напомнил, что многие из тех, кто скончался от ковида, был или пожилого возраста или имел хронические заболевания.

«От алкоголя в России в год умирает 500 тысяч человек, но ни никто ничего не запрещает», «Согласна, достали, честное слово», - поддержали автора поста другие пользователи.

Однако мнения разделились, нашлись и те, кто был в корне не согласен с автором поста.

«Спросите у тех, кто переболел, кто смог, лёжа на ИВЛ, вздохнуть сам, у кого пропал обонятельный рефлекс, кто потерял своих близких из-за того, что были осложнения, учителей и учеников, учащихся на дистанте. Каково им было? Пока один думает о себе, не подозревая, заражая 10 таких себе подобных. При этом у тех и тех есть родные и близкие им люди»,

«После ковида многое осложнений…» - возразили другие жители Бурятии.
коронавирус профилактика масочный режим

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вырубили деревья из-за новых больших автобусов
В Улан-Удэ вырубили деревья из-за новых больших автобусов
Общество, 18.08.2022
Деревья массово вырубили на улице Терешковой
В Бурятии лама рассказал, какую пить воду для снижения или набора веса
В Бурятии лама рассказал, какую пить воду для снижения или набора веса
Общество, 18.08.2022
Еши Намжил лама опубликовал выдержку из тысячелетнего трактата тибетской медицины
Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились
Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились
Общество, 18.08.2022
Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях
В Бурятии упростили медосмотр перед поступлением в детсады и школы
В Бурятии упростили медосмотр перед поступлением в детсады и школы
Общество, 18.08.2022
О нововведениях сообщили в минздраве республики
Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show
Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show
Общество, 18.08.2022
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо
В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика
В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика
Общество, 18.08.2022
Всё произошло на Щучьем озере
10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии
10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии
Общество, 18.08.2022
Молодые сотрудники окончили Омскую академию МВД
Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей
Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей
Общество, 18.08.2022
Бездомные заполонили район Элеватора
В районах Бурятии уродился хороший урожай черники и голубики
В районах Бурятии уродился хороший урожай черники и голубики
Общество, 18.08.2022
Лесники Бурятии рассказали, какие дикоросы можно собирать в августе
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс русалочку»
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс русалочку»
Общество, 18.08.2022
Женщины начали готовиться к конкурсу с начала лета  
Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276
Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276
Общество, 18.08.2022
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать обороты
В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки
В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки
Общество, 18.08.2022
Соседей достало, что пёс лает в квартире и днём, и ночью
Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы
Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы
Общество, 18.08.2022
Только с начала августа вертолётом из Кырена эвакуировали 20 пациентов
В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса
В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса
Общество, 18.08.2022
Волонтёров, которые участвовали в гуманитарной миссии, торжественно встретили в аэропорту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^