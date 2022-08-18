Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились

Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 вернули обязательный масочный режим. Введено ношение масок в помещениях, в том числе торговых центрах, на транспорте, в такси, на массовых мероприятиях и пр. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём обращении назвал это минимальной мерой. Он призвал всех соблюдать это требование с тем, чтобы остановить рост заболеваемости и не допустить введения того же дистанционного режима обучения в школах и других строгих мер профилактики.
Жители Бурятии обсуждают решение оперштаба, разделившись на два лагеря. Так, в популярном паблике «Аноним 03» многие озвучивают мнение, что следовало бы обратить больше внимание на вакцинацию/ревакцинацию.
«Сколько самоизоляций было, а масочных режимов, а запретов вообще на передвижение? Много, мне кажется. И коль спустя столько времени и столько принятых мер, заболеваемость умудряется расти, может пора бы уже понять?» - высказался улан-удэнец.
Он добавил, что коронавирус уже никуда не денется в ближайшее время, им уже переболели 140 тысяч человек. Также автор обращения напомнил, что многие из тех, кто скончался от ковида, был или пожилого возраста или имел хронические заболевания.
«От алкоголя в России в год умирает 500 тысяч человек, но ни никто ничего не запрещает», «Согласна, достали, честное слово», - поддержали автора поста другие пользователи.
Однако мнения разделились, нашлись и те, кто был в корне не согласен с автором поста.
«Спросите у тех, кто переболел, кто смог, лёжа на ИВЛ, вздохнуть сам, у кого пропал обонятельный рефлекс, кто потерял своих близких из-за того, что были осложнения, учителей и учеников, учащихся на дистанте. Каково им было? Пока один думает о себе, не подозревая, заражая 10 таких себе подобных. При этом у тех и тех есть родные и близкие им люди»,
«После ковида многое осложнений…» - возразили другие жители Бурятии.
Мнения жителей Бурятии по поводу масочного режима разделились
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пока разметку нанесли до улицы Гагарина
Деревья массово вырубили на улице Терешковой
Еши Намжил лама опубликовал выдержку из тысячелетнего трактата тибетской медицины
Масочный режим вновь стал обязателен в закрытых помещениях
О нововведениях сообщили в минздраве республики
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо
Всё произошло на Щучьем озере
Молодые сотрудники окончили Омскую академию МВД
Бездомные заполонили район Элеватора
Лесники Бурятии рассказали, какие дикоросы можно собирать в августе
Женщины начали готовиться к конкурсу с начала лета
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать обороты
Соседей достало, что пёс лает в квартире и днём, и ночью
Только с начала августа вертолётом из Кырена эвакуировали 20 пациентов
Волонтёров, которые участвовали в гуманитарной миссии, торжественно встретили в аэропорту