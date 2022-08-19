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Улан-Батор примет чемпионат Азии и Азиатские игры по гимнастике

Улан-Батор примет чемпионат Азии и Азиатские игры по гимнастике
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проведут в 2023 и 2024 году

Азиатский гимнастический союз предоставил Монголии право проведения 8-го чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Улан-Баторе в 2023 году и VI Азиатских игр по гимнастике (Гимнастрада) в 2024 году.

Президент национального олимпийского комитета (НОК) Монголии Б. Баттушиг принял в среду, 17 августа, вице-президента технического комитета по общей гимнастике международной федерации гимнастики Араки Тацуо. Спортивный функционер приехал проверить спортзалы, здания и гостиницы, где будут проживать спортсмены во время предстоящих крупных соревнований.

Турниры поручено организовать Монгольской федерации гимнастики. Также с ней будет сотрудничать НОК Монголии. Кроме этого, внимание к его подготовке уделит международная федерация гимнастики, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

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