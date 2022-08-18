Посетители смогут примерить средневековые костюмы
Выставка предметов военного обмундирования казака-первопроходца и предметов быта сибиряка будет работать в ходе IV межрегионального фестиваля «Во глубине сибирских руд» (0+) в городе Петровске-Забайкальском, который состоится 20 и 21 августа. Экспозиция откроется 21 августа в 17:00 на площади Ленина.
- Её представят наши гости из Республики Бурятии – центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история» и военно-исторической клуб «Каганат», - рассказали организаторы.
Они добавили, что петровчане и гости города смогут угоститься блюдами кухни 18 и 19 веков, поучиться женскому рукоделию, примерить средневековый костюм.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, фестиваль «Во глубине сибирских руд» посвящён историко-культурному наследию декабристов и отражает его в разных видах искусства: живописи, музыке, поэзии и театре.
Традиционными площадками проекта станут Бестужевский пленэр, конкурс реализованных музейных проектов, конкурс чтецов, вокальный и хореографический конкурсы. Для участников будут организованы экскурсии по местам, связанным с декабристами. Также гостей проекта ждут театрализованная реконструкция истории Петровска-Забайкальского, парад участников фестиваля, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, концертная программа, фотозоны и многое другое.
Возрастное ограничение 0+
Гости из Бурятии представят предметы старины на фестивале в Забайкалье
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