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Гости из Бурятии представят предметы старины на фестивале в Забайкалье

Гости из Бурятии представят предметы старины на фестивале в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посетители смогут примерить средневековые костюмы

Выставка предметов военного обмундирования казака-первопроходца и предметов быта сибиряка будет работать в ходе IV межрегионального фестиваля «Во глубине сибирских руд» (0+) в городе Петровске-Забайкальском, который состоится 20 и 21 августа. Экспозиция откроется 21 августа в 17:00 на площади Ленина.

- Её представят наши гости из Республики Бурятии – центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история» и военно-исторической клуб «Каганат», - рассказали организаторы.

Они добавили, что петровчане и гости города смогут угоститься блюдами кухни 18 и 19 веков, поучиться женскому рукоделию, примерить средневековый костюм.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, фестиваль «Во глубине сибирских руд» посвящён историко-культурному наследию декабристов и отражает его в разных видах искусства: живописи, музыке, поэзии и театре.

Традиционными площадками проекта станут Бестужевский пленэр, конкурс реализованных музейных проектов, конкурс чтецов, вокальный и хореографический конкурсы. Для участников будут организованы экскурсии по местам, связанным с декабристами. Также гостей проекта ждут театрализованная реконструкция истории Петровска-Забайкальского, парад участников фестиваля, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, концертная программа, фотозоны и многое другое.

Возрастное ограничение 0+
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