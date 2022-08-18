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На западе Байкала чаще звучат волчьи песни

На западе Байкала чаще звучат волчьи песни
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Сообщения о «хорах» волков поступили из лесничеств Иркутской области

В августе 2022 года посетители и сотрудники Прибайкальского национального парка в Иркутской области стали чаще слышать голоса волков. Сообщения о настоящих волчьих «хорах» на 5-7 голосов поступили из Берегового, Еланцинского и Листвянского лесничеств.

Какова численность волка в национальном парке и представляет ли он угрозу для посетителей рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

- Волчий вой – это средство коммуникации волчьей стаи, а также демонстрация её единства. Волки воют в течение всего года. Повышение активности воя в конце лета и в начале осени объясняется тем, что в этом время подросшие волчата начинают осваивать территорию и широко перемещаться по участку обитания стаи. Взрослые волки воем обозначают им своё местонахождение или подзывают их к месту охоты. Также воют волки, возвращаясь к месту отдыха стаи (на днёвку), извещая собратьев о своём приближении. В ответ им отвечают звери, которые в это время уже находятся на днёвке. Вот и получается «хор». Наиболее охотно и легко отзывается на вой молодняк. Даже неумелой имитацией воя можно спровоцировать молодых волков на ответную песню, а в некоторых случаях даже и подманить, - пояснила зоолог.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», численность волка в Прибайкальском национальном парке стабильно высокая. Здесь постоянно обитает не менее 8 стай, в каждой из которых в среднем 7 особей. Однако угрозы человеку волк не представляет.

- Нападение этого хищника на человека – чрезвычайно редкий феномен, никогда не регистрировавшийся на территории Прибайкальского национального парка. Из всех обитающих у нас хищников, этот вид имеет самый большой страх перед человеком, - добавила Татьяна Десятова.
волки дикие животные Иркутская область лесничество национальный парк

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