Стоимость контрактов повысилась почти на 20%
В Бурятии Госэкспертиза республики одобрила новые сметы по 25 объектам из-за роста цен на стройматериалы. Введённый год назад механизм увеличения цены контракта позволил завершить или продолжить возведение социальных и инфраструктурных объектов. В регионе с начала запуска этой меры поддержки одобрение на повышение стоимости из-за удорожания стройматериалов получили 25 строительных госконтрактов.
Среди объектов, получивших положительное заключение Госэкспертизы на удорожание, а вместе с ним и возможность завершить строительство – школы в сёлах Курумкан, Орлик, Клюевка, школа на улице Автотранспортной в Улан-Удэ, детский сад в городе Кяхта, поликлиника в селе Тарбагатай, пансионат для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ; спортивные объекты: региональный центр по хоккею в Улан-Удэ, спортивный комплекс в селе Максимиха.
Кроме социально-значимых объектов, в этот перечень вошли объекты автодорожной инфраструктуры: участки автомобильных дорог Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино, Улан-Удэ – Романовка – Чита, автомобильная дорога Мухоршибирь – Бичура – Кяхта (км 24 – км 34), автомобильная дорога Тресково – Шергино – Оймур – Заречье (км 41 – км 51), строительство автодорожного моста через реку Уда в Улан-Удэ и прочее.
Подтверждено удорожание реконструкции защитных сооружений (дамб) на реках Уда и Селенга в границах города Улан-Удэ, строительства водопроводов в сотых кварталах г. Улан-Удэ, сети теплоснабжения в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Стоимость контрактов увеличивалась в среднем на 20%.
- Порядок определения размера изменения (увеличения) цены контракта по смете контракта установлен приказом Минстроя России от 21 июля 2021 года N 500/пр. Данный приказ зарегистрирован Минюстом России и вступил в силу с 24 августа 2021 года, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Бурятии одобрено увеличение стоимости строительства 25 объектов
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