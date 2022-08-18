Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо
Константин Подойницын из Улан-Удэ выступил на турнире по ММА Russian Cagefighting Championship. Константин представлял команду Магомеда Исмаилова. Его бой с бойцом Новокузнецка Данилой Роговым в легчайшем весе до 61,2 килограммов открыл турнир.
В результате поединка Подойницын одержал победу решением судей со счётом 1:0.
В дальнейшем победители поединков войдут в ростер профессиональной лиги смешанных единоборств RCC.
Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо
Всё произошло на Щучьем озере
Молодые сотрудники окончили Омскую академию МВД
Бездомные заполонили район Элеватора
Лесники Бурятии рассказали, какие дикоросы можно собирать в августе
Женщины начали готовиться к конкурсу с начала лета
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать обороты
Соседей достало, что пёс лает в квартире и днём, и ночью
Только с начала августа вертолётом из Кырена эвакуировали 20 пациентов
Волонтёров, которые участвовали в гуманитарной миссии, торжественно встретили в аэропорту
Вечером 18 июля произойдёт масштабное отключение холодной воды
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Кроме того, специалисты провели профилактические мероприятия
Основной этап состязаний по фоновой ходьбе стартует 15 октября
В Заларинском районе отметят чувашский праздник