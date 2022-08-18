Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show

Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо



Константин Подойницын из Улан-Удэ выступил на турнире по ММА Russian Cagefighting Championship. Константин представлял команду Магомеда Исмаилова. Его бой с бойцом Новокузнецка Данилой Роговым в легчайшем весе до 61,2 килограммов открыл турнир.



В результате поединка Подойницын одержал победу решением судей со счётом 1:0.



В дальнейшем победители поединков войдут в ростер профессиональной лиги смешанных единоборств RCC.





