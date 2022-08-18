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Учитель из Бурятии стала экспертом при совете учителей-блогеров РФ

Учитель из Бурятии стала экспертом при совете учителей-блогеров РФ
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Наряду с ней в экспертное сообщество включили 180 педагогов со всей страны

Минпросвещения РФ утвердило состав совета учителей-блогеров. Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы №56 Кабанского района Бурятии, вошла в состав экспертного сообщества при новом совете.

Отбор кандидатов проводил экспертный совет министерства просвещения России. Комиссия получила более 270 заявок из 59 регионов страны. В совет вошли 26 преподавателей из разных регионов РФ. Елену Вострикову, наряду со 180 другими педагогами, признали соответствующей всем критериям и включили в состав экспертного сообщества при совете учителей-блогеров.

- Мне на почту пришло письмо, в котором предложили поучаствовать в конкурсе. Решила попробовать. Потом надо было заполнить заявку. Отправила и забыла. А когда пришли результаты, я сразу и не поняла, что прошла, правда не в совет, а в экспертное сообщество. Я даже и мечтать не могла об этом! – поделилась радостной новостью Елена Сергеевна.

Участниками совета могли стать не только школьные учителя, но и преподаватели вузов и учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и студенты, имеющие педагогическое образование и стаж работы от 1 года. Обязательное условие – активная страница в соцсетях и наличие не менее 1000 подписчиков.

- Страница педагога в соцсетях должна быть разноплановой, многогранной, – одним словом, живой. Если она будет только информативной, то это будет неинтересно. Необходимо размещать информацию такую, чтоб она была не только интересной, но и познавательной, с подтекстом. Ты вроде ничего такого не говоришь, но тем самым даёшь задуматься о каких-то вещах, так, что даже самый застенчивый ребёнок пишет тебе в комментарии свои эмоции, – делится секретами успешной страницы в соцсетях педагог.

Педагог начала активно вести свою страницу совсем недавно. Год назад она приняла участие в первом всероссийском форуме классных руководителей, а после стала делиться своими успехами и достижениями учеников в соцсетях.

- Свою страницу я использую пока только в воспитательных целях. Но, так как я работаю по программе «Точка Роста», мне приходится выкладывать уроки и презентации. Если у меня появляется какая-то интересная информация, то я ей делюсь под хэштегами «мир растений» и «мир животных», – рассказала Елена Вострикова.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, экспертное сообщество, в которое вошла Елена Вострикова из Бурятии, будет кадровым резервом для совета учителей-блогеров, среди задач которого: формировать имидж учителей, способствовать популяризации работы педагогов и многое другое.
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