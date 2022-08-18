В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика

Всё произошло на Щучьем озере



Житель города Закаменска Алексей Федосеев спас на Щучьем озере ребёнка. О поступке земляка рассказала газета «Вести Закамны».



Инцидент произошёл 23 июня. В тот день Алексей Федосеев привёз закаменцев на кустовой фестиваль ТОСов в Селенгинский район на озеро Щучье.



Водитель во время мероприятия решил сходить к озеру. На берегу было много отдыхающих. Как только автомобилист собрался уходить, он увидел тонущего мальчика. Не раздумывая Алексей тут же бросился в воду.



- Как-то моментально всё произошло. Я схватил пацана снизу, а он вцепился в меня руками и давай бить ногами по воде. Я собрался в кучу, потащил себя и пацана к берегу, стараясь коснуться дна озера, и вышел. А что оставалось делать!? Вот парень нахлебался воды, и мне чуток досталось. Вытащил его на берег, там стоял друг этого парня. Они убежали, крикнув: «Спасибо», исчезли в кустах. Я немного подсох и ушёл. Через какое-то время ко мне подошёл мужчина, спросил: «Ты водитель из Закаменска?», я ответил: «Да». Он пожал мне руку, сказал: «Спасибо!» и тоже ушёл. В принципе и всё. Ничего особенного. Я продолжил всё в обычном ритме, - рассказал Алексей.



Местные жители гордятся земляком и благодарят его за геройский поступок.



«Алексей Героевич Федосеев – вы молодец! Вы – герой!» - подытожили «Вести Закамны».

