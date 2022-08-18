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В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика

В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Всё произошло на Щучьем озере

Житель города Закаменска Алексей Федосеев спас на Щучьем озере ребёнка. О поступке земляка рассказала газета «Вести Закамны».

Инцидент произошёл 23 июня. В тот день Алексей Федосеев привёз закаменцев на кустовой фестиваль ТОСов в Селенгинский район на озеро Щучье.

Водитель во время мероприятия решил сходить к озеру. На берегу было много отдыхающих. Как только автомобилист собрался уходить, он увидел тонущего мальчика. Не раздумывая Алексей тут же бросился в воду.

- Как-то моментально всё произошло. Я схватил пацана снизу, а он вцепился в меня руками и давай бить ногами по воде. Я собрался в кучу, потащил себя и пацана к берегу, стараясь коснуться дна озера, и вышел. А что оставалось делать!? Вот парень нахлебался воды, и мне чуток досталось. Вытащил его на берег, там стоял друг этого парня. Они убежали, крикнув: «Спасибо», исчезли в кустах. Я немного подсох и ушёл. Через какое-то время ко мне подошёл мужчина, спросил: «Ты водитель из Закаменска?», я ответил: «Да». Он пожал мне руку, сказал: «Спасибо!» и тоже ушёл. В принципе и всё. Ничего особенного. Я продолжил всё в обычном ритме, - рассказал Алексей.

Местные жители гордятся земляком и благодарят его за геройский поступок.

«Алексей Героевич Федосеев – вы молодец! Вы – герой!» - подытожили «Вести Закамны».
спасение ребенка Щучье озеро

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