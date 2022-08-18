10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии





В стенах министерства внутренних дел по Бурятии в торжественной обстановке прошло распределение выпускников, прибывших для дальнейшего прохождения службы.10 молодых полицейских месяц назад закончили обучение в Омской академии МВД России. Теперь они будут направлены на службу в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Среди них начинающие оперативники, следователи, дознаватели и инспекторы по осуществлению административного надзора.С вступительным словом к выпускникам обратился заместитель министра внутренних дел по Бурятии – начальник полиции полковник полиции Баир Хамагаев. Он поздравил молодых офицеров со вступлением в ряды правоохранителей и пожелал им достойно и профессионально выполнять служебные обязанности. «Убеждён, что вас ждет успешная служба и вы справитесь со всеми поставленными задачами», - отметил Баир Хамагаев.Уже скоро новоиспечённые полицейские получат первые служебные удостоверения и заступят на службу на новом месте.