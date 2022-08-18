18 августа

17 августа

Популярное

10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии

10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Молодые сотрудники окончили Омскую академию МВД

В стенах министерства внутренних дел по Бурятии в торжественной обстановке прошло распределение выпускников, прибывших для дальнейшего прохождения службы.

10 молодых полицейских месяц назад закончили обучение в Омской академии МВД России. Теперь они будут направлены на службу в различные подразделения и районные территориальные органы МВД. Среди них начинающие оперативники, следователи, дознаватели и инспекторы по осуществлению административного надзора.

С вступительным словом к выпускникам обратился заместитель министра внутренних дел по Бурятии – начальник полиции полковник полиции Баир Хамагаев. Он поздравил молодых офицеров со вступлением в ряды правоохранителей и пожелал им достойно и профессионально выполнять служебные обязанности. «Убеждён, что вас ждет успешная служба и вы справитесь со всеми поставленными задачами», - отметил Баир Хамагаев.

Уже скоро новоиспечённые полицейские получат первые служебные удостоверения и заступят на службу на новом месте.

полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show
Боец из Бурятии одержал победу на RCC Fight Show
Общество, 18.08.2022
Константин Подойницын мастер спорта по боевому самбо
В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика
В Бурятии мужчина спас тонущего мальчика
Общество, 18.08.2022
Всё произошло на Щучьем озере
10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии
10 молодых полицейских пополнили МВД Бурятии
Общество, 18.08.2022
Молодые сотрудники окончили Омскую академию МВД
Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей
Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей
Общество, 18.08.2022
Бездомные заполонили район Элеватора
В районах Бурятии уродился хороший урожай черники и голубики
В районах Бурятии уродился хороший урожай черники и голубики
Общество, 18.08.2022
Лесники Бурятии рассказали, какие дикоросы можно собирать в августе
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс русалочку»
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс русалочку»
Общество, 18.08.2022
Женщины начали готовиться к конкурсу с начала лета  
Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276
Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276
Общество, 18.08.2022
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать обороты
В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки
В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки
Общество, 18.08.2022
Соседей достало, что пёс лает в квартире и днём, и ночью
Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы
Из Тунки в Улан-Удэ вертолётом доставили малыша, упавшего с лестницы
Общество, 18.08.2022
Только с начала августа вертолётом из Кырена эвакуировали 20 пациентов
В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса
В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса
Общество, 18.08.2022
Волонтёров, которые участвовали в гуманитарной миссии, торжественно встретили в аэропорту
В день отключения воды по Улан-Удэ будут курсировать автоцистерны
В день отключения воды по Улан-Удэ будут курсировать автоцистерны
Общество, 18.08.2022
Вечером 18 июля произойдёт масштабное отключение холодной воды
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, 18.08.2022
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Спасатели и волонтёры собрали на Байкале в Бурятии 15 мешков мусора
Спасатели и волонтёры собрали на Байкале в Бурятии 15 мешков мусора
Общество, 18.08.2022
Кроме того, специалисты провели профилактические мероприятия 
Бурятия присоединится к соревнованиям «Человек идущий»
Бурятия присоединится к соревнованиям «Человек идущий»
Общество, 18.08.2022
Основной этап состязаний по фоновой ходьбе стартует 15 октября
В Иркутской области состоится фестиваль осеннего пива
В Иркутской области состоится фестиваль осеннего пива
Общество, 18.08.2022
В Заларинском районе отметят чувашский праздник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^