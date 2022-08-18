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Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей

Жители Улан-Удэ жалуются на бомжей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бездомные заполонили район Элеватора

Жители Элеватора в Улан-Удэ жалуются на огромное количество бездомных, оборудующих себе ночлежки где придётся.

- Они на Элеваторе везде. В переходе сидят постоянно. Ладно бы просто сидели, разложат вещи на ступеньках и рады. Так ещё и на подъём для инвалидов в туалет ходят, отходить дальше смысла не видят. В переходе порой вонь уже стоит, особенно в жаркие дни, – поделился с «Байкал-Daily» местный житель.


У бездомных на Элеваторе есть свои излюбленные места. Трубы возле 51-й школы, обеспечивающие им тепло зимой, дворик неподалёку от здания управления автодорожного надзора, и конечно же, подземный переход, где лица без определённого места жительства проводят большую часть своего времени.

- Ладно бы они просто сидели, дело до них никому нет. Но они же пристают к каждому второму, то денег ему добавь, то ещё что. Мусор раскидывают. Через дорогу от школы, как дальше пройти – целая куча пакетов и непонятно чего ещё валяется, собаки, думаете, натащили? Бомжи это всё. Они, главное, приносят это всё с помойки, смотрят, чем поживиться можно, а что не надо, прямо там и бросают. Убирай не убирай, всё равно по новой накидают. Так ещё и пьяные все поголовно, как деньги найдут на употребление, так потом, где получится, там и валяются, – поделился житель соседнего дома.

Как заявляют местные жители, полиция периодически обращает на бездомных внимание, однако толку от этого мало. В конечном итоге обитатели площадок и теплотрасс возвращаются на насиженные места, продолжая мусорить и приставать к местным жителям. 

бездомные

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