Мероприятие пройдёт в рамках Байкальского образовательного форума
С 25 по 26 августа в Бурятии пройдёт VIII Байкальский образовательный форум «Единое образовательное пространство России: целевые ориентиры и ключевые вызовы» (0+). В Улан-Удэ 26 августа в рамках форума состоится стратегическая сессия «Потенциал педвузов страны: подготовка кадров для «Школы Минпросвещения России», которую проведёт ассоциация развития педагогического образования (АРПО). В обсуждении вопросов примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Школа Минпросвещения России» стартует в пилотных учебных заведениях в сентябре этого года. Главная цель проекта – создание одинаковых условий для воплощения идеи единого образовательного пространства для каждого школьника.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, целью сессии обозначено объединение усилий педагогических образовательных организаций в формировании кадров нового поколения. Участниками сессии станут руководители и педагогические работники организаций – членов АРПО: педагогических и классических вузов страны, педагогических колледжей, институтов развития образования. Также к участию приглашены руководители органов управления образованием, директора школ, учителя, классные руководители республики.
В ходе сессии эксперты обсудят следующие темы:
- Проблемы кадрового обеспечения современной школы;
- Требования проекта «Школа Минпросвещения России» к педагогическим кадрам;
- Новые подходы к подготовке педагогов и управленцев для школ страны;
- Роль организаций высшего, среднего, дополнительного профессионального педагогического образования в формировании и повышении профессиональных компетенций учителей для школы Минпросвещения России;
- Возможности технопарков в развитии универсальных педагогических компетенций.
Педагоги соберутся в Бурятии обсудить потенциал педвузов России
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