18 августа

17 августа

Популярное

Педагоги соберутся в Бурятии обсудить потенциал педвузов России

Педагоги соберутся в Бурятии обсудить потенциал педвузов России
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт в рамках Байкальского образовательного форума

С 25 по 26 августа в Бурятии пройдёт VIII Байкальский образовательный форум «Единое образовательное пространство России: целевые ориентиры и ключевые вызовы» (0+). В Улан-Удэ 26 августа в рамках форума состоится стратегическая сессия «Потенциал педвузов страны: подготовка кадров для «Школы Минпросвещения России», которую проведёт ассоциация развития педагогического образования (АРПО). В обсуждении вопросов примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Школа Минпросвещения России» стартует в пилотных учебных заведениях в сентябре этого года. Главная цель проекта – создание одинаковых условий для воплощения идеи единого образовательного пространства для каждого школьника.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, целью сессии обозначено объединение усилий педагогических образовательных организаций в формировании кадров нового поколения. Участниками сессии станут руководители и педагогические работники организаций – членов АРПО: педагогических и классических вузов страны, педагогических колледжей, институтов развития образования. Также к участию приглашены руководители органов управления образованием, директора школ, учителя, классные руководители республики.

В ходе сессии эксперты обсудят следующие темы:
- Проблемы кадрового обеспечения современной школы;
- Требования проекта «Школа Минпросвещения России» к педагогическим кадрам;
- Новые подходы к подготовке педагогов и управленцев для школ страны;
- Роль организаций высшего, среднего, дополнительного профессионального педагогического образования в формировании и повышении профессиональных компетенций учителей для школы Минпросвещения России;
- Возможности технопарков в развитии универсальных педагогических компетенций.
Бурятия форум образование педагоги Байкал сессия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Одна из «Семей года – 2022» – семья из Бурятии
Одна из «Семей года – 2022» – семья из Бурятии
Общество, 18.08.2022
Окинцы вошли в число победителей всероссийского конкурса
В Улан-Баторе создадут монголо-российскую школу
В Улан-Баторе создадут монголо-российскую школу
Общество, 18.08.2022
В столице Монголии могут появиться и другие школы, обучающие русскому языку
На западе Байкала чаще звучат волчьи песни
На западе Байкала чаще звучат волчьи песни
Общество, 18.08.2022
Сообщения о «хорах» волков поступили из лесничеств Иркутской области
В районе Бурятии запущен комплекс оптических инструментов
В районе Бурятии запущен комплекс оптических инструментов
Общество, 18.08.2022
Научный объект в Торах возводился в течение трёх лет
Учитель из Бурятии стала экспертом при совете учителей-блогеров РФ
Учитель из Бурятии стала экспертом при совете учителей-блогеров РФ
Общество, 18.08.2022
Наряду с ней в экспертное сообщество включили 180 педагогов со всей страны
В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой» свадьбой
В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой» свадьбой
Общество, 18.08.2022
У четы Кузьминых два сына и шесть внуков
Бурятия впервые примет фестиваль «Золотая Маска»
Бурятия впервые примет фестиваль «Золотая Маска»
Общество, 18.08.2022
Программа фестиваля пройдёт в театрах Улан-Удэ и ДК Гусиноозёрска
В Туве прошла международная гонка военных большегрузов
В Туве прошла международная гонка военных большегрузов
Общество, 18.08.2022
Водители четырёх стран закончили гонку с преследованием в рамках «Военного ралли»
В Бурятии одобрено увеличение стоимости строительства 25 объектов
В Бурятии одобрено увеличение стоимости строительства 25 объектов
Общество, 18.08.2022
Стоимость контрактов повысилась почти на 20%
Спортсменов Бурятии наградили денежными премиями
Спортсменов Бурятии наградили денежными премиями
Общество, 18.08.2022
Атлетов республик поощрили за победы на международных соревнованиях
Бурдрам подвёл гастрольные итоги
Бурдрам подвёл гастрольные итоги
Общество, 18.08.2022
Гастрольные спектакли посмотрели почти семь тысяч зрителей
В Улан-Удэ очищают забитые мусором ливнёвки
В Улан-Удэ очищают забитые мусором ливнёвки
Общество, 18.08.2022
На очистку одного участка протяжённостью 100 метров уходит от четырёх часов до трёх дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^