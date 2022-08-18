Бурятия впервые примет фестиваль «Золотая Маска»

Программа фестиваля пройдёт в театрах Улан-Удэ и ДК Гусиноозёрска



В этом году фестиваль «Золотая Маска» впервые пройдёт в Бурятии. С 23 августа по 10 сентября в Улан-Удэ и Гусиноозёрске будут представлены спектакли, отмеченные российской национальной театральной премией.



В афише проекта «Золотой Маски» в Улан-Удэ представлено 8 спектаклей, в разные годы ставших лауреатами и номинантами главной театральной премии. Фестиваль откроется 23 и 24 августа на сцене Русского театра драмы имени Н.А. Бестужева мюзиклом Театра Наций «Стиляги» (16+) в постановке Алексея Франдетти. Кроме того, Театр Наций покажет ещё две постановки. Комедию «Шведская спичка» (12+) по рассказам Чехова можно будет увидеть 25 августа в Бурятском театре драмы и 26 августа в ДК «Шахтёр» Гусиноозёрска. А спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин» (12+) пройдёт 27 и 28 августа в Русском театре драмы.



Режиссёр Яна Тумина хорошо знакома зрителям Улан-Удэ, теперь у них будет возможность увидеть ещё один её спектакль – «О рыбаке и рыбке» (12+) театра кукол Республики Карелия. Он состоится 2 и 3 сентября в Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева. Музыкальную часть афиши 29 и 30 августа в театре оперы и балета дополнит балет «Ромео и Джульетта» (12+) екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» в постановке Славы Самодурова.



Театр «Мастерская П.Н. Фоменко» покажет «Сон в летнюю ночь» (16+) – спектакль Ивана Поповски по пьесе Шекспира. Его можно увидеть 5 и 6 сентября в Русском драмтеатре. Московский театр имени Вл. Маяковского привезёт сразу два спектакля: «Школу жён» (16+) Мольера в постановке Миндаугаса Карбаускиса и «Старший сын» (12+) по известной пьесе Вампилова. Постановки также пройдут соответственно 10 и 8 сентября в театре имени Бестужева.



Масштабный фестиваль спектаклей дополнит образовательная программа. В неё войдут практические семинары для технических специалистов, а также тренинги по работе с аудиторией.



22 августа в 14:00 в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева состоится пресс-конференция, посвящённая программе фестиваля «Золотая Маска» на Дальнем Востоке. В ней примут участие: министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, директор Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Наталья Светозарова, актёр и номинант премии «Золотая Маска» Эмиль Салес и актёр Сергей Векслер, а также представители партнёров фонда Михаила Прохорова и Сбера, сообщает пресс-служба ГРДТ имени Бестужева со ссылкой на сайт фестиваля.

