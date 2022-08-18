Женщины начали готовиться к конкурсу с начала лета
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для прошёл конкурс «Мисс русалочка – 2022». Мероприятие состоялось на плацу.
Проведение этого конкурса стало традицией и женщины к нему готовятся основательно, заявляют организаторы. Участницы готовили творческие номера и шили костюмы с начала лета.
Конкурс состоял из трёх этапов: визитная карточка, творческое выступление и дефиле, где женщины продемонстрировали наряды, изготовленные своими руками.
По итогам мероприятия первое место заняла конкурсантка из отряда №3, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс русалочку»
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