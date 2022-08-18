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Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276

Суточный прирост коронавируса в Бурятии вырос до 276
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать обороты

Коронавирус в Бурятии продолжает набирать обороты. За сутки в республике выявили 276 новых заражённых ковидом. Днём ранее суточный прирост больных составлял 235, а за день до этого – всего лишь 70. При этом в первой половине лета цифры и вовсе были единичными. Рост заболеваемости идёт уже пять недель подряд.

Общее число случаев заражений с начала пандемии перевалило за 140 тысяч и составляет на сегодня 140 110. Из них 45% (62 774) приходится на жителей Улан-Удэ.

В больницах сегодня получают лечение уже 218 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 34 человека.

В отделениях реанимации находятся 15 больных, в том числе 11 пенсионеров. На ИВЛ – три пациента старше 65 лет.

Для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии перепрофилировано 269 коек.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1136 человек.

С начала пандемии от коронавируса умерли 3043 жителя Бурятии. Накануне болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии официально ввели масочный режим. Носить средство индивидуальной защиты теперь необходимо во всех закрытых помещениях: кинотеатрах, торговых центрах, общественном транспорте и пр. В связи с введением ковидных ограничений глава республики Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики, пояснив, что это минимальная мера в условиях скачка заболеваемости.


коронавирус профилактика

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