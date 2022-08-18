В районе Бурятии запущен комплекс оптических инструментов

Общество, Фото: пресс-служба ИСЗФ СО РАН

Научный объект в Торах возводился в течение трёх лет



Комплекс оптических инструментов института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск), расположенный в посёлке Торы в Бурятии, введён в эксплуатацию. Согласно постановлению правительства РФ, ИСЗФ СО РАН должен был запустить объект до конца 2022 года. Строительство велось в условиях действующей обсерватории.



Комплекс оптических инструментов расположен на территории Тункинского национального парка, поэтому перед получением разрешительных документов объект прошёл ряд экспертиз, в том числе и экологическую. Так как на территории комплекса нет активных научных инструментов, которые бы что-то излучали, и все они направлены на фиксацию и регистрацию оптических явлений, претензий у экологов не было.



Объект построен на территории геофизической обсерватории института. Он возводился в течение трёх лет.



- Комплекс предназначен для изучения различных процессов и явлений в верхних слоях атмосферы Земли, отражающих изменения под действием крупномасштабных метеорологических возмущений, геомагнитных бурь, полётов космических аппаратов. Эти знания важны для успешного развития современной космоиндустрии: радиосвязи, геопозиционирования, наблюдения за поверхностью Земли. Кроме того, исследования верхней атмосферы дадут возможность обоснованно прогнозировать опасные ситуации для космических аппаратов, которые могут возникать в результате воздействия на неё солнечного ветра и волновых процессов нижней атмосферы, определять степень влияния антропогенных факторов и меру их негативного влияния. Все эти сведения помогут выработать рекомендации по безопасной эксплуатации околоземного космического пространства, - сообщает пресс-служба ИСЗФ СО РАН.



Вся аппаратура, приобретённая для комплекса оптических инструментов, смонтирована и успешно протестирована. Это дифракционные спектрометры видимого и инфракрасного оптического диапазона для детального картирования спектральной картины естественного свечения ночной атмосферы Земли, интерферометры Фабри — Перо, адаптированные для аэрономических исследований, сверхширокоугольные оптические системы и быстрые фотометры, регистрирующие особенности временной и пространственной структуры вариаций естественного свечения ночного неба. В ИСЗФ СО РАН также сконструированы и изготовлены специальные подъёмные механизмы, которые с наступлением сумерек поднимают измерительную аппаратуру под прозрачный купол технического здания.



В настоящее время в Торах проводятся экспериментальные наблюдения ночного неба. Старое и новое оборудование комплекса работает одновременно для сохранения длительности рядов наблюдений и получения переводного коэффициента, затем старые инструменты снимут с процесса. Цель работ — проанализировать полученные данные в моменты возникновения геомагнитных бурь, землетрясений и иных значительных геофизических событий, как глобальных, так и происходящих в Байкальском регионе, а также определять особенности суточно-сезонных вариаций параметров верхней атмосферы. Кроме того, институт может осуществлять наблюдения по запросам других организаций и ведомств, проводить наблюдательные кампании, приуроченные к таким событиям, как, например, запуски космических аппаратов или их маневрирование над геофизической обсерваторией.



Научный руководитель ИСЗФ СО РАН академик Гелий Жеребцов подчеркнул, что комплекс оптических инструментов стал пусковым объектом проекта национального гелиогеофизического комплекса РАН.



- Строительство комплекса разделено на два этапа. Первый из них включал проектирование КСТ — крупного солнечного телескопа с диаметром зеркала три метра в Мондах (в прошлом году мы его завершили и получили положительное заключение Главгосэкспертизы), проектирование и строительство комплекса оптических инструментов в Торах. Завершающий объект первого этапа НГК РАН — проектирование и строительство радиогелиографа в урочище Бадары, с вводом его в эксплуатацию первый этап будет завершён. Там сейчас строятся антенные решётки, четыре общежития для наблюдателей, возведён технический корпус. Радиогелиограф сооружается на базе одного из крупнейших радиоинтерферометров России — 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа. В ходе строительства радиогелиографа наблюдения на радиотелескопе не прерывались, — прокомментировал учёный.



Гелий Жеребцов напомнил, что НГК РАН предназначен для изучения процессов, которые происходят в атмосфере Земли, включая околоземное космическое пространство, для изучения воздействия солнечного ветра на магнитосферу, ионосферу и атмосферу Земли.



- Создание комплекса даст возможность обеспечить фундаментальное преимущество отечественной науки в области солнечно-земной физики на 25—30 лет вперёд. Эта система инструментов позволит получать новые знания о процессах, происходящих на Солнце и в околоземном космическом пространстве. Важно, что это не только фундаментальные знания, но и прикладные, которые помогут нам минимизировать возможные последствия мощных вспышек на Солнце для всей техносферы: и на Земле, и в космосе, — рассказал академик.



Справка



В Национальный гелиогеофизический комплекс РАН войдут многоволновой радиогелиограф (урочище Бадары, Бурятия), солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала три метра (вблизи посёлка Монды, Бурятия), комплекс оптических инструментов (рядом с посёлком Торы, Бурятия), система радаров, мезостратосферный лидар – мощный лазер для исследования верхних слоёв атмосферы (оба инструмента возведут на побережье Байкала в Иркутской области), нагревный стенд (под Ангарском) и центр управления (в Иркутске).