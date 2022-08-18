В столице Монголии могут появиться и другие школы, обучающие русскому языку
В Улан-Баторе работает рабочая группа Российской Федерации по вопросу создания совместной монголо-российской школы. 17 августа заместитель министра образования и науки Монголии Г. Ганбаяр принял членов рабочей группы, назначенной министерством образования РФ.
Напомним, что в прошлом году на 23-м заседании совместной межправительственной комиссии было принято решение активизировать работу по созданию совместной монголо-российской общеобразовательной школы в Монголии.
Стороны договорились о создании совместной монголо-российской средней школы в районе Сонгинохайрхан Улан-Батора. Министерство образования Монголии предложило две школы и обсудило вопрос с жильём для российских учителей.
В ходе встречи заместитель министра образования Г. Ганбаяр выразил заинтересованность в создании совместных школ с обучением русскому языку в других районах столицы и населённых пунктах, а также в сотрудничестве в повышении профессионального уровня учителей русского языка. Руководитель российской рабочей группы Арсений Парфёнов, в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Улан-Баторе создадут монголо-российскую школу
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