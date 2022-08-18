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В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки

В Улан-Удэ соседи судились из-за лая собаки
Общество,  Фото:pixabay.com
Соседей достало, что пёс лает в квартире и днём, и ночью

Октябрьский районный суд Улан-Удэ разбирался в споре между соседями из-за лающей собаки.

Двое жителей многоквартирного дома просили взыскать с владелицы животного компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также они требовали соблюдать режим тишины и покоя и «устранить воздействие шума, исходящего от её собаки».

Недовольные соседи заявили, что на протяжении трёх последних лет собака лает, в том числе и по ночам, так как хозяйка запирает питомца на весь день в квартире. Пёс истошно лает, воет и скулит.

Уставшие от шума соседи несколько раз обращались в полицию из-за нарушения тишины и покоя в ночное время. Владелицу собаки как-то даже привлекли к административной ответственности.

Сама хозяйка беспокойного животного на судебное заседание не явилась.

Выслушав истцов и изучив представленные доказательства, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Так, соседи представили суду аудио- и видеозаписи, утверждая, что это лает именно та самая собака. Однако идентифицировать квартиру, в которой производились эти записи, не удалось.

Также было представлено постановление о привлечении хозяйки собаки к административной ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. При этом из письменного объяснения выяснилось, что инцидент был связан с пьяными криками, то есть наказали женщину не за её собаку, а за то, что шумела она сама.

- Учитывая, что достоверных доказательств противоправности действий (бездействия) ответчика, выразившегося в ненадлежащем содержании в жилом помещении собаки не имелось, суд отказал в удовлетворении исковых требований, - пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Не согласившись с решением районного суда, один из соседей обжаловал его. Однако решение устояло и было оставлено без изменения.

Так что теперь владелица лающей собаки взыскала с проигравшей стороны судебные расходы на оплату услуг своего защитника.

- Вывод: с учётом принципа состязательности сторон в гражданском процессе, необходимо тщательно готовиться к судебному разбирательству, поскольку от достаточности и допустимости доказательств зависит исход дела, и, как следствие, распределение судебных расходов. В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы… - отметили в суде.
собаки суд

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