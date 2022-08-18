В Агинский округ приедут Агурбаш, Глызин, Дранга и Повалий

В Агинском и Чите состоится фестиваль-марафон, посвящённый Иосифу Кобзону



21 августа в Агинский Бурятский округ приезжает супруга Иосифа Кобзона Нелли Кобзон со звёздами российской эстрады в рамках фестиваля-марафона «Мой путь», посвящённого 85-летию народного артиста СССР Иосифа Кобзона.



В киноконцертном зале «Амар сайн» в Агинском с 17:00 часов выступят Анжелика Агурбаш, Алексей Глызин, Марине Мерабова, Игорь Демарин, Пётр Дранга, Ирина Грибулина, группа «Республика» и Таисия Повалий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



В мае фестиваль приняла Кострома. Одним из следующих городов, принявшим проект «Мой путь», стала Тюмень. Затем фестиваль посетил Новосибирск, Салаир, Кемерово и Прокопьевск. Концерт также пройдёт и в столице Забайкалья.



По информации пресс-службы министерства культуры Забайкалья, 22 августа в 11:00 супруга Иосифа Кобзона примет участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске народного артиста, установленной на здании дома офицеров Забайкальского края в Чите. А в 18:00 звёзды российской эстрады выступят на главной площади краевой столицы в концерте, посвящённом празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.



Напомним, Иосиф Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края. В общей сложности Кобзон 20 лет представлял интересы жителей региона на федеральном уровне.



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