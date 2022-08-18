Окинцы вошли в число победителей всероссийского конкурса
Семья из Бурятии вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года – 2022». Поздравления принимали родители шести детей Пётр и Оюна Марзаевы из села Орлик Окинского района – победители в номинации «Многодетная семья».
В этом году в оргкомитет всероссийского конкурса поступили 353 представления на семьи-победители региональных конкурсов из 85 субъектов России. Семьями-победителями определены 85 семей россиян, в том числе в номинации «Многодетная семья» – 20 семей; «Молодая семья» – 13 семей; «Сельская семья» – 18 семей; «Золотая семья» – 12 семей; «Семья – хранитель традиций» – 22 семьи.
Семьи-конкурсанты готовили домашнее задание, где в творческой форме представляли историю своей семьи, её ценности и традиции. Выступления семей-конкурсантов сопровождали музыкальные номера в исполнении артистов самодеятельности и народных ансамблей.
В период с августа по ноябрь 2022 года в рамках конкурса проводится цикл онлайн-мероприятий. В День отца, 16 октября, состоится семейный фестиваль, который в онлайн-формате позволит представить положительный опыт социально ответственных семей, семейных династий, многодетных семей, семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, в том числе проживающих в отдалённых территориях.
В День матери, 27 ноября, на федеральном телеканале состоится трансляция торжественной церемонии чествования семей-победителей всероссийского конкурса «Семья года» с вручением национальной книги-летописи «Семья года. Россия. 2022 год», памятного знака и свидетельства об участии во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Одна из «Семей года – 2022» – семья из Бурятии
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