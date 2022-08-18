В день отключения воды по Улан-Удэ будут курсировать автоцистерны

Вечером 18 июля произойдёт масштабное отключение холодной воды
Сегодня часть Октябрьского района Улан-Удэ останется без холодной воды на сутки. Отключение состоится с 20:00 18 августа и продлится до 24:00 19 августа.
Подача холодной воды прекратится из-за работ на магистральном водоводе. Специалисты МУП «Водоканал» будут менять на магистральном водоводе старую запорную арматуру, диаметром 800 мм. Оборудование не меняли с момента строительства водовода – с 1986 года.
Под отключение попадают следующие микрорайоны:
Для подвоза воды во время масштабного отключения будет задействовано 13 автоцистерн. Пункты будут находиться по следующим адресам:
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