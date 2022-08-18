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Спортсменов Бурятии наградили денежными премиями

Спортсменов Бурятии наградили денежными премиями
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Атлетов республик поощрили за победы на международных соревнованиях

В Улан-Удэ чествовали лучших спортсменов Бурятии, победивших на международных соревнованиях. Торжественная церемония вручения сертификатов на получение государственных спортивных премий за первое полугодие 2022 года состоялась в среду, 17 августа.

- Всего за этот период членами спортивных сборных команд республики по универсальному бою, тайскому боксу, стрельбе из лука и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на чемпионатах и первенствах Европы и мира было завоёвано 18 медалей: 4 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

В начале церемонии медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» получил Цырен Цындыжапов – спортивный деятель, руководитель республиканской школы олимпийского резерва с 2001 по 2018 годы.

Сертификатами на получение государственных спортивных премий награждены: Екатерина Карнакова – за серебряную медаль первенства Европы по тайскому боксу, Владимир Ломакин - за успешную подготовку серебряного призёра первенства Европы по тайскому боксу, Эрдэм Цыдыпов – за бронзовую медаль чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении в личном зачете, Александр Хамнагдаев – за успешную подготовку бронзового призёра чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении в личном зачёте, Сэндыма Лубсанова – за серебряную и бронзовые медали чемпионата мира по универсальному бою, Даша Жамбалов – за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра чемпионата мира по универсальному бою и за две серебряные медали чемпионата мира по универсальному бою, Кристина Ткалева – за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою, Леонид Сиратов – за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров чемпионата мира по универсальному бою.

- На чемпионате мира в Белграде я был и в качестве участника, и в качестве тренера. Конечно, больше я волновался не за себя, а за своих воспитанников. Высшие награды у нас завоевать не получилось, но уже в этом году мы планируем выиграть «золото», - поделился Даша Жамбалов.

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