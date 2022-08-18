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В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров

В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

За последние сутки, 17 августа, лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Последнее возгорание в Бурятии было 15 августа.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России за прошедшие сутки тушили 54 лесных пожара на площади 75,1 тысячи га. В Республике Саха (Якутия) проводились работы по тушению семи пожаров на площади 65,7 тысяч га, в Республике Коми – 16 пожаров на площади 4,9 тысяч га.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.


лесные пожары

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