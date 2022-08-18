В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За последние сутки, 17 августа, лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Последнее возгорание в Бурятии было 15 августа.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России за прошедшие сутки тушили 54 лесных пожара на площади 75,1 тысячи га. В Республике Саха (Якутия) проводились работы по тушению семи пожаров на площади 65,7 тысяч га, в Республике Коми – 16 пожаров на площади 4,9 тысяч га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Кроме того, специалисты провели профилактические мероприятия
Основной этап состязаний по фоновой ходьбе стартует 15 октября
В Заларинском районе отметят чувашский праздник
Воздух прогреется лишь до +23
В Тунке состоятся конные состязания «Буряад Мориной Соло»
Столица Забайкалья станет площадкой музыкального фестиваля
Авиазавод распахнёт свои двери для горожан и гостей Бурятии
Тарбагатайцы поборются за сертификат на сумму 50000 рублей
В рамках акции состоится детективный командный квест
Мистический триллер «Ночной режим» скоро появится в кинотеатрах
Для пассажиров маршрута №4 выступят поэты и музыканты
Санга Будаев погиб при выполнении боевого задания
Зрителям покажут новую постановку на бурятском языке
В этом году партия поможет и школьникам Донбасса и других подконтрольных России территорий