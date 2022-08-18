В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка



За последние сутки, 17 августа, лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Последнее возгорание в Бурятии было 15 августа.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России за прошедшие сутки тушили 54 лесных пожара на площади 75,1 тысячи га. В Республике Саха (Якутия) проводились работы по тушению семи пожаров на площади 65,7 тысяч га, в Республике Коми – 16 пожаров на площади 4,9 тысяч га.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.





