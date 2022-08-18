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Спасатели и волонтёры собрали на Байкале в Бурятии 15 мешков мусора

Спасатели и волонтёры собрали на Байкале в Бурятии 15 мешков мусора
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Кроме того, специалисты провели профилактические мероприятия

Участие в акции «Безопасный Байкал» приняли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», Спасатели Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). Акция «Безопасный Байкал» была организована в рамках 90-летия Гражданской обороны, поэтому раздаточный материал, также включал в себя рекомендации населению при сигнале «Внимание всем».

Мероприятия развернулись на берегу озера сразу на нескольких участках в Прибайкальском, Кабанском и Баргузинском районах, в местности Энхалук, поселке Максимиха и Чивыркуйском заливе.

Участниками стали сотрудники районных отделений ГИМС и управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления. На центральную площадку в посёлок Горячинск из города Улан-Удэ приехали сотрудники МЧС Бурятии, а также волонтёры «Лиза Алерт». На месте к прибывшим группам присоединились коллеги из Прибайкальского района, а также спасатели ВОСВОД. Всего в мероприятиях на всех площадках приняли участия порядка 40 человек.
  


Акция проходила в два этапа. Экологический этап включал в себя уборку мусора - до полудня на отведённых участках побережья протяжённостью от двух до четырёх километров, в зависимости от численности команды, была проведена очистка территории. После, в ходе профилактической части, с отдыхающими на берегу озера были проведены профилактические мероприятия. Отдыхающим в очередной раз напомнили правила безопасного поведения у воды и традиционные требования пожарной безопасности.

- И если сотрудники Главного управления, в большей степени, обращались ко взрослым гражданам, волонтёры «Лиза Алерт», напротив, делали упор на юных жителей республики. Развернув целое игровое поле на сцене пляжа в Горячинске, они успешно вовлекали в процесс проходящих мимо ребятишек, а те, в свою очередь, звали с собой родителей. В игровой форме детям рассказали, как вести себя, если ты потерялся, и какие секреты помогут найти дорогу домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



 Всего профилактическими мероприятиями удалось охватить около 1000 человек, а в ходе экологического этапа акции было собрано порядка 15 мешков мусора.


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