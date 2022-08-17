Улан-удэнец написал сценарий для фильма с Андреем Мерзликиным

Общество, Фото: кадр из трейлера

Мистический триллер «Ночной режим» скоро появится в кинотеатрах



18 августа в российских кинотеатрах стартует премьера российского мистического триллера «Ночной режим» (18+) режиссёра Андрея Либенсона. Сценарий для этого фильма написал житель Улан-Удэ Александр Бузин.



Сюжет фильма закручивается вокруг модного фотографа Романа Белова, который попал под суд по обвинению по убийству четырёх человек. Роман уверен, что он не совершал страшное преступление, однако никак не может вспомнить, что произошло в ту ночь. Уже во время нахождения в колонии в сновидении к Роману приходит мужчина, называющий себя Учителем. Он предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Теперь Роману предстоит вести своё расследование, находясь в тюремной камере. И какую цену придётся заплатить за помощь незнакомца из снов?



Роль Романа сыграл Павел Табаков-младший. Ещё одну главную роль исполнил известный российский актёр Андрей Мерзликин, известный по множеству фильмов, в том числе «Бумер», «Брестская крепость», «Жмурки» и др.



- Моя первая сценарная работа с 18 августа в кинотеатрах! Мистический триллер «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым. Ждем вас в кино! – написал на своей странице Александр Бузин.



Премьера состоялась на днях в Москве, в летнем кинотеатре Summer Cinema от KION.



