В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились два оленёнка

Детёныши ведут себя очень активно
В Этнозоосаду в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение.
В июне в семействе пятнистых появились на свет два чудесных малыша – девочка и мальчик. Оленята ведут себя очень активно, бегают по обновлённому вольеру, соревнуясь друг с другом.
- Питаются пока молоком, но позже их рацион пополнится сеном, веточным кормом, дроблёнкой и минералами, необходимых для укрепления и роста костей. Приходите, и вы сами сможете понаблюдать за поведением малышей, - обратились сотрудники Этнографического музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Этнографическом музее также родился детёныш яка
. В апреле на свет появились сразу шесть волчат
. Прошлым летом также родились верблюжата
.
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