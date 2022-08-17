Раненых в Луганске навестили параолимпийские чемпионы из России
Параолимпийские чемпионы со всей России навестили раненых защитников ЛНР в Луганске. К военнослужащим приехали Артур Юсупов, Алексей Ашапатов и Михаил Асташов. Все они стали параолимпийскими чемпионами в 2020 году, а Алексей Ашапатов – четырёхкратный чемпион.
Спортсмены побеседовали с военнослужащими, пожелав им не отчаиваться, и объясняя, что современные технологии, применяющиеся в создании средств технической реабилитации для инвалидов, позволяют людям вести полноценный, активный образ жизни.
- Пообщались с ребятами, которые получили травмы в результате боевых действий. Поговорили, немного их поддержали, рассказали свои какие-то особенности. Мы спортсмены-паралимпийцы, у всех имеется какая-то инвалидность. Конкретно у меня протез правового бедра, с детства хожу на нем. Вот решил немного поделиться своим опытом с теми ребятами, которым он пригодится, которые будут ходить на протезах, - сказал Юсупов в интервью Луганскому Информационному Центру.
Михаил Асташов – уроженец Бурятии, родившийся без рук и ног. Воспитывался в детском доме, где увлёкся спортом. Тренировался в Бурятии и Екатеринбурге. Поначалу Михаил увлекался плаванием, а затем увлёкся сложнейшим видом спорта – паратриатлоном (состоит из плавания, велогонки и бега).
В 2021 году он завоевал две золотые медали летних Паралимпийских игр в Токио. Асташов стал чемпионом в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Также спортсмен выиграл индивидуальную гонку преследования на три тысячи метров в соревнованиях на велотреке.
Михаил Асташов навестил раненых защитников ЛНР
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