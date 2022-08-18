В Улан-Удэ проведут турнир по 2,5D-файтингу

В библиотеке состоится небиблиотечный вечер



В столице Бурятии пройдёт очередной вечер «Только не читать!». Мероприятие состоится 19 августа в центре чтения юношества имени Д. Батожабая республиканской детско-юношеской библиотеки.



На этот раз посетителей вечера ждёт атмосфера киберспортивного состязания. Организаторы устроят небольшой турнир по игре «Mortal Kombat 11» (18+).



Будут призы и угощения. Вечер начнётся в 17:00, сообщает пресс-служба РДЮБ.



Возрастное ограничение 18+

