Жителей Бурятии призывают голосовать за обитателей Байкальского заповедника

Орлан-белохвост. Фото Алексея Безрукова

Бурундук азиатский. Фото Алексея Безрукова

Ушастая сова. Фото Алексея Безрукова

В России проходит конкурс заповедной фотографии «Исчезающая красота». Задача конкурса – показать удивительные моменты из жизни природы, её хрупкость и уязвимость.Всего на конкурс пришло более 200 фоторабот 55 авторов из 25 регионов России: от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья. В итоге, после предварительного отбора жюри, в полуфинал вышло 69 фотографий, в том числе произведения фотографа дикой природы Алексея Безрукова. На фотографиях запечатлены моменты из жизни обитателей Кабанского заказника в Бурятии и байкальской тайги.По мнению сотрудников Байкальского заповедника, отражение мира Байкала достойно того, чтобы украсить фотовыставку российского масштаба. Жителей Бурятии призывают помочь фотографиям войти в число финалистов конкурса.Напомним, что народное голосование за фотографии природы открыто на сайте mir.detipriroda.ru. Поддержать фотографов можно до 26 августа.По результатам голосования будет выбрано 40 фотографий — тех, что наберут наибольшее количество голосов. Они будут представлены в октябре на масштабной цифровой выставке на экранах магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей стране.