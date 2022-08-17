Жителей Бурятии призывают голосовать за обитателей Байкальского заповедника

В России проходит конкурс заповедной фотографии «Исчезающая красота». Задача конкурса – показать удивительные моменты из жизни природы, её хрупкость и уязвимость.
Всего на конкурс пришло более 200 фоторабот 55 авторов из 25 регионов России: от Приморья до Псковской области и от Таймыра до Оренбуржья. В итоге, после предварительного отбора жюри, в полуфинал вышло 69 фотографий, в том числе произведения фотографа дикой природы Алексея Безрукова. На фотографиях запечатлены моменты из жизни обитателей Кабанского заказника в Бурятии и байкальской тайги.
Орлан-белохвост. Фото Алексея Безрукова
Бурундук азиатский. Фото Алексея Безрукова
Ушастая сова. Фото Алексея Безрукова
По мнению сотрудников Байкальского заповедника, отражение мира Байкала достойно того, чтобы украсить фотовыставку российского масштаба. Жителей Бурятии призывают помочь фотографиям войти в число финалистов конкурса.
Напомним, что народное голосование за фотографии природы открыто на сайте mir.detipriroda.ru. Поддержать фотографов можно до 26 августа.
По результатам голосования будет выбрано 40 фотографий — тех, что наберут наибольшее количество голосов. Они будут представлены в октябре на масштабной цифровой выставке на экранах магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей стране.
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